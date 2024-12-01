МО України презентувало проєкт реформи ВЛК

Міністерство оборони презентувало проєкт реформи військово-лікарських комісій, покликаної усунути бюрократичні ускладнення та корупційні ризики.
Про це заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила у Фейсбуку, передає Укрінформ.
«Система проходження ВЛК, яка існує зараз, створює зайві бюрократичні ускладнення та корупційні ризики. Міністерство оборони України разом з Міністерством охорони здоров'я України, НСЗУ та «Принципом» Любові Галан запропонували цифрову реформу ВЛК», - написала вона, наголосивши, що ця концепція була погоджена Кабінетом Міністрів,
Як передбачається, аби пройти ВЛК, достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу - зробити це можна буде за місцем перебування. «А далі ніякої біганини державними установами - за людину бігатимуть дані. Весь обмін цифровими документами триватиме лічені хвилини», зазначила Черногоренко.
За її словами, перший етап реформи буде реалізовано протягом трьох місяців. Результат - електронне направлення на ВЛК у «Резерв+» та, власне, сам висновок комісії в електронному вигляді.
Другий етап дозволить проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК у будь-якому зручному закладі охорони здоровʼя. Виконати його передбачається до 1 червня 2025 року.
«Це не просто цифровий інструмент, не просто реформа. Це нова філософія взаємодії з громадянами, заснована на повазі до часу, зусиль та гідності кожного та кожної», - наголосила Черногоренко.
Як уточнили на сайті Міноборони, загалом реформа ВЛК складається з трьох етапів, а завершитися її впровадження має в листопаді 2025 року.
«Реформа дозволить розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних — медичний і адміністративний. Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів… Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають. Це унеможливить маніпуляції та зловживання.», - пояснили у військовому відомстві.
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