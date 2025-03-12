Черногоренко: Спрощуємо оплату штрафів за порушення військового обліку

Законопроєкт №12093 пропонує звільнити українців від фізичного візиту в ТЦК для того, щоб оплатити штраф за порушення військового обліку. Це можна буде зробити через застосунок "Резерв+".
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає УНН.
"Майже 4 млн українців є користувачами Резерв+ й виявляється достатньо частим запитом є можливість оплати штрафу без походу в ТЦК. Деякі наші користувачі бачать відмітку порушення правил військового обліку. Це дуже важливо, тому що раніше, коли не було застосунку Резерв+, ніхто не мав можливості бачити, що така відмітка є, зараз така можливість є. Власне закон №12093 пропонує звільнити наших громадян від фізичного візиту в ТЦК для того, щоб оплатити штраф", - розповіла Черногоренко.
Вона зазначила, що законопроєкт №12093 усуне бюрократичну перешкоду.
"Наприклад, людина не встигла оновити свої дані або не встигла з’явитися в ТЦК і такий штраф нарахований, тому що людина порушила свій обов’язок. Законопроєкт №12093 усуває цю бюрократичну перешкоду й для того, щоб не було необхідності йти фізично в ТЦК, ви робите це в декілька кліків прямо у застосунку. Ба більше, це можна зробити зі знижкою у 50%. У нас вже є така практика в країні, це штрафи за порушення ПДР. Така ж практика наслідується й тут. Перше, що ви робите, - ви оплачуєте у застосунку штраф із 50% знижки й друге - оновлюєте свої дані", - пояснила Черногоренко.
Окрім того, вона зазначила, що українські громадяни, які за кордоном також можуть оновити свої дані, оплатити штраф дистанційно й не мати проблем з документами.
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