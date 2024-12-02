МО України: У листопаді російська армія зазнала найбільших втрат у живій силі та техніці

У листопаді російська окупаційна армія зазнала найбільших втрат у живій силі та техніці за майже три роки від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
За інформацією відомства, впродовж місяця росіяни зрозуміли 45,720 осіб убитими та пораненими. Зазначається, що це умовно більше за три мотострілецькі дивізії армії рф.
Крім того, попереднього місяця було зафіксовано найбільші добові втрати окупантів — 2,030 осіб убитими та пораненими.
Окупанти також втратили 307 танків, 899 бойових броньованих машин та 884 артилерійські системи.
У Міноборони зазначили, що орієнтовна вартість втраченої росіянами техніки становить понад 3 мільярди доларів.
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