Експерт: РНБО слід створити реальну "інформаційну армію", яка буде підпорядкована Генштабу ЗСУ

Політтехнолог та політичний консультант Олег Постернак важає, що замість Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України слід створити реальну "інформаційну армію", яка буде підпорядкована Генеральному штабу ЗСУ. Своєю думкою він поділився на сторінці у Facebook.

"У цьому непрофесійному середовищі під пафосною назвою "Центр протидії дезінформації" треба давно вже зробити кадрові та організаційні висновки! Причому дуже швидко!

Хіба було мало грандіозного сканадалу, в який попало ЦПД? Мова про те, що установа почала затирати та видаляти свої розлогі пости про Тулсі Габбард після того, як стало відомо про її номінацію на главу Національної розвідки США.

Один з видалених постів був опублікований у квітні 2022 року. У ньому йшлося, що Тулсі Габбард вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші росії. Саме вона дезінформує світ про наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України.

Тобто Тулсі Габбард вже не поширювала російську дезінформацію та пропаганду? А якщо пост видалений, то значить це саме ЦПД дезінформував українців щодо Габбард? Що це в біса за цирк?

У ЦПД відповідно до бюджетного запиту на 2024-2026 рік на наступний рік просили 63 млн гривень. Планується мати в штаті 52 співробітника. Це величезні ресурси повинні витрачатись на тупі помилки, через яких буде страждати національна безпека України?

Таких історій у ЦПД вистачає, повірте. Взяти лише останній випадок. В інтерв'ю "Ми-Україна" керівник ЦПД говорить наступне: "Ключова історія - це Запоріжжя буде. Вони намагатимуться подавати ці дії, які відбуваються на кордоні Запорізької та Донецької областей, як повноцінний наступ на Запоріжжя, що не відповідає дійсності на сьогодні. Але вони будуть всіляко запевняти, що в них є ресурс, щоб до кінця року наступати на Запоріжжя".

Тобто, суспільству пояснюється, що всі розмови про можливий запорізький наступ зс рф - це інформаційна кампанія з боку росії. Ну ок - виходить цілий керівник бюджетного відомства і пояснює, що запорізькі пристрасті породжені хворобливою уявою, підігріта ворогом. Всім спати спокійно чи як?

А сьогодні виходять українські військові і говорять абсолютно протилежне. Полковник Олексій Хільченко: ворог готується до масштабного наступу в Запорізькій області, намагається перегрупуватися і накопичити сили. "Є всі ознаки цього, вони активно готуються". І подібних свідчень дуже багато.

Тоді як пояснювати "заспокійливе" від ЦПД? Потрібно припиняти цю художню самодіяльність непрофесійних заробітчан і створювати реальну інформаційну армію, підпорядковану не РНБО, а Генштабу", - написав Олег Постернак.