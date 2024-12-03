Бізнес вважає підвищення тарифів на передачу електроенергії небезпечними для економіки України

Федерація роботодавців України рішуче заперечує проти підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електричної енергії, запропонованих Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Таке підвищення призведе до втрати конкурентоздатності української продукції.

Про це йдеться у офіційній заяві ФРУ.

«НКРЕКП схвалила проект тарифу на послугу з передачі електричної енергії на рівні 665,27 грн/МВт·год, що означає зростання на 26%. Федерація роботодавців України вважає такі підвищення небезпечними для економіки країни, адже збільшення вказаних тарифів - додаткове навантаження для українських підприємств, що в умовах війни може призвести до катастрофічних наслідків. Так, у разі підвищення лише одного тарифу – на послуги з передачі електричної енергії – витрати на енергію зростуть більше ніж на 13 млрд грн, що знизить конкурентоспроможність продукції», - йдеться у заяві.

Ситуація ускладняється й тим, що в умовах війни багато українських підприємств зазнають значних втрат, зокрема через руйнування інфраструктури та виробничих потужностей. Підвищення тарифів призведе до падіння виробництва, що в свою чергу негативно позначиться на валютних та податкових надходженнях в умовах дефіциту бюджету, наголосили у ФРУ.

Тим часом деякі витрати, які закладені в проекти тарифів НКРЕКП, є надмірними і можуть бути відкориговані, кажуть у Федерації.

«Проект тарифу на диспетчеризацію передбачає витрати на допоміжні послуги у розмірі 11,4 млрд грн, але аналіз даних за 2024 рік показує, що реальні витрати значно нижчі. Тому ці витрати можуть бути значно знижені. Тому ми пропонуємо оптимізувати структуру тарифів на 2025 рік: встановити тариф на послуги з передачі електричної енергії на рівні не вище 530 грн/МВт·год, а тариф на диспетчеризацію – на рівні не вище 60 грн/МВт·год», - підкреслили у ФРУ.