Федерация работодателей нашла нового хозяина

Федерация работодателей Украины (ФРУ) анонсировала на 18 июля проведение «круглого» стола «Новый рынок электроэнергии. Вызовы для промышленности». Содержание будущего мероприятия понятно — запуск новых «страшилок», дискредитирующих успешную реформу энергорынка и откровенный лоббизм интересов крупного энергоемкого бизнеса. Судя по всему, карманный лоббист опального олигарха Дмитрия Фирташа уже нашел себе нового хозяина и уже начал отрабатывать свое содержание. Но наглое проталкивание интересов отдельных промышленников — далеко не самое страшное, что сейчас делает Федерация. Хуже всего, что начатая ФРУ кампания подыгрывает России, которой очень не выгодно, что Украина начала реальное движение к единой энергосистеме с ЕС.

За что Фирташ «кормил» ФРУ

Многие годы Федерация работодателей Украины стояла на страже интересов Дмитрия Фирташа. Именно благодаря ей Фирташ из закулисного олигарха превратился в публичного деятеля. Именно ФРУ, откровенно шантажируя власть, помогала Фирташу успешно строить и развивать собственную бизнес империю. Стоит ли говорить, что базовые принципы социальной ответственности бизнеса и государственно-частного партнерства, о которых руководство ФРУ кричало на всех углах, оставались лишь удобной ширмой для маскировки реальных задач — защита интересов хозяина.

Вот, к примеру, когда осенью 13-го года Фирташ начал массово закрывать крупнейшие заводы, входящие в состав его химической монополии, ФРУ хранила гордое молчание. Забыты были и «социальная ответственность», не позволяющая оставлять без работы сотни людей, и «партнерские отношения» с государством. Ведь покровителю тогда необходимо было сгладить возникшие в бизнесе проблемы с Россией и попутно надавить на Фонд госимущества и Кабмин.

Зато зимой 15-го года ФРУ гневно выдвигает ультиматум правительству и парламентскому большинству с требованием персональной ответственности премьер-министра и лидеров парламентских фракций за реальное состояние экономики и сокращение рабочих мест. За день до упомянутого заявления в СМИ появилась информация о том, что в Надра Банк, который принадлежит Дмитрию Фирташу, будет введена временная администрация. Что означало бы утрату контроля над финучреждением, которое на тот момент обеспечивало оборотным капиталом предприятия компаний Ostchem и Group DF Дмитрия Фирташа.

Эти эпизоды наглядно показывают, чем в действительности занималась все это время Федерация работодателей Украины. Сейчас же Дмитрию Фирташу, который ожидает экстрадиции в США, уже без надобности лоббистские услуги ФРУ. Не желая остаться на бобах, руководство Федерации в последнее время находилось в активном поиске новой кормушки. И, похоже, что сейчас новый спонсор уже найден.

Как ФРУ отрабатывает новым хозяевам

Вычислить новых хозяев (или потенциальных заказчиков) профессиональных вымогателей не сложно. Федерация работодателей Украины, которая до сих пор находилась в стороне от активной дискуссии вокруг реформы энергорынка вдруг стала одним из активнейших ее генераторов. Уже после того, как рынок электроэнергии успешно заработал, ФРУ развила бурную деятельность, призванную якобы защитить интересы предприятий, якобы пострадавших от энергореформы.

Круг таких «пострадавших» тоже известен — представители крупного энергоемкого не модернизированного бизнеса, например, те же ферросплавные и трубные предприятия. Ведь в себестоимости их продукции доля электроэнергии достигает 40%-50%, а по некоторым видам продукции даже 60%. А потому любые исключение возможности ручного управления тарифами на электроэнергии, именно для них, и только для них были крайне нежелательны. Тем более, что сладкие воспоминания о 2012-2014 годах, когда действовал Меморандум о специальной цене на электроэнергию для ферросплавных предприятий, на дают им покоя. Как вы догадались, слово «специальные» по сути дела означала «заниженные». Замысел был прост — по мере смены властной команды установить контроль над НКРЭКУ и устанавливать «специальные» цены для ферросплавных и трубных заводов. Но после введения рынка электроэнергии, цена именно им, рынком, устанавливается. Поэтому и предпринимаются усилия для того, чтобы дискредитировать реформу рынка электроэнергии.

Даже теперь, когда свободный рынок электроэнергии уже показал свою жизнеспособность, некоторые крупные энергоемкие предпрития продолжают активно дискредитировать реформу и выбивать для себя преференции. Теперь к этой грязной кампании присоединилась и Федерация работодателей Украины. 18 июля по заказу своих новых спонсоров она намерена устроить показательное шоу — «круглый» стол «Новый рынок электроэнергии. Вызовы для промышленности», на котором будет муссироваться тема стоимости тока для промпотребителей. За месяц до этого ФРУ якобы запустило опрос предприятий, желая выяснить, как для них изменилась стоимость тока после реформы.

Результаты этого опроса, очевидно, будут обнародованы на предстоящем «круглом» столе. И какими они будут, догадаться не сложно. Немодернизированные крупные потребители электроэнергии на всех углах кричат о том, что после реформы цены на ток взлетели до небес и уже вогнали их в убытки. К примеру, об этом 16 июля на круглом столе, проведенном парламентским комитетом по ТЭК, дружно говорили директоры двух ферросплавных заводов и представитель трубопрокатного холдинга «Интерпайп», а также Запорожского титано-магниевого комбината (как известно, подконтрольного Фирташу). И уже потребовали для себя ограничения цены для энергоемких экспортных предприятий.

Все это теперь будет 18 июля озвучивать и их новый карманный лоббист — ФРУ. Методы работы Федерации хорошо известны — от откровенных манипуляций информацией до открытого шантажа и давления на власть под лозунгами защиты национального производителя.

Хотя, как и прогнозировалось ранее, постепенно цены для промышленных потребителей будут снижаться. Так с 1 августа цены на ток для предприятий будут уменьшены за счет снижения тарифа на передачу электроэнергии для госкомпании «Укрэнерго».

Однако новые спонсоры ФРУ хотят больших льгот и особых преференций и не готовы работать в рыночных условиях. Хотя их требования и желания просто абсурдны: они хотят покупать электроэнергию по фиксированной цене, установленной государством, а продавать свою продукцию по рыночным ценам, да еще и на экспорт, за валюту. А в отношении того, что представители ферросплавных заводов на круглом в столе в комитете Рады по ТЭК заявили, что, мол, их предприятия приносят 530 млн. долл. валютной выручки в год, так тут нужно разобраться — кому приносят. Ибо звучит, как государству. Но оба ферросплавных завода полностью приватные и эти 530 млн. долл. пополняют счета частных владельцев этих двух предприятий.

Что ждет Федерацию работодателей

Впрочем, руководство Федерации работодателей Украины не привыкло задумываться на тем, как выглядит со стороны их «заказная» работа и насколько обоснованными являются выдвигаемые требования. Буквально на днях, на мероприятии, где «работодавці» дружно громили Нацбанк, один персонаж (два банка которого были признаны неплатежеспособными) призвал установить учетную ставку на уровне 4%. Все вменяемые эксперты схватились за голову, но ФРУ это не смутил — долгие годы живет по принципу: кто платит, тот и заказывает музыку. Но дело в том, что подобна стратегия далеко не безупречна и даже опасна для самой организации.

Ведь выполняя такие «заказы», как дискредитация рынка электроэнергии, ФРУ рискует окончательно скатиться в число маргинальных карманных организаций. А новые спонсоры Федерации вряд ли готовы будут системено содержать такой дорогостоящий проект с подмоченной репутацией — поматросят и бросят. Так что, скорее всего, уже в скором будущем ФРУ снова придется искать для себя «работодателя», окончательно скатываясь в маргинес. И не исключено, что с таким подходом к делу Федерация будет проводить мероприятия в интересах владельцев киосков по продаже шаурмы или сосисок в тесте.

Впрочем, это — личное дело руководства Федерации. А вот ее нынешняя деятельность не так безобидна, как кажется. Ведь дискредитируя реформу рынка электроэнергии, ФРУ открыто подыгрывает агрессору. Украина начала жить по европейским правилам энергетики. И спустя непродолжительное время будет в единой энергосистеме с Евросоюзом, а не с Россией. Любое вмешательство в свободный рынок — шаг назад. Вымогая у государства сделать этот шаг, ФРУ, по сути, требует возврата в энергетические объятия Москвы. Возможно, это последний реверанс руководства ФРУ в адрес своего многолетнего спонсора, ведь Дмитрий Фирташ всегда был ориентирован на Москву.