Канцлер Німеччини Олаф Шольц повторив відмову спорядити Україні далекобійні ракети Taurus, разом з тим, запевнивши Київ у великій військовій підтримці. Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Ще в грудні передамо шосту Iris-T SLM, подальші пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard. І також наступного, 2025 року, ми продовжимо постачати ППО, гаубиці, розвідувальні дрони, артилерію, шість озброєних гелікоптерів-пошуковиків", - наголосив Шольц.

Він також "звернувся" з меседжем до Путіна: "У нас довге дихання, ми стоятимемо на боці України стільки, скільки буде потрібно".

Канцлер нагадав, що Німеччина спорядила Україні не лише ППО, але й інше "дуже потужне та небезпечне озброєння", зокрема артилерійські системи, РСЗВ, танки різних видів тощо.

Заголом Німеччина вже озброїла шість бригад.

Також Шольц запевнив, що не буде жодного рішення "про Україну без українців", назвавши таку позицію принциповою.

Окрім того, політик додав, що ФРН передає необхідну апаратуру для швидкого відновлення енергосистеми, тож путіну не вдасться здійснити цинічний план заморозити українців, зупинити економіку та виробництво країни.