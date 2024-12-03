Канцлер Німеччини Олаф Шольц повторив відмову спорядити Україні далекобійні ракети Taurus, разом з тим, запевнивши Київ у великій військовій підтримці. Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
"Ще в грудні передамо шосту Iris-T SLM, подальші пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard. І також наступного, 2025 року, ми продовжимо постачати ППО, гаубиці, розвідувальні дрони, артилерію, шість озброєних гелікоптерів-пошуковиків", - наголосив Шольц.
Він також "звернувся" з меседжем до Путіна: "У нас довге дихання, ми стоятимемо на боці України стільки, скільки буде потрібно".
Канцлер нагадав, що Німеччина спорядила Україні не лише ППО, але й інше "дуже потужне та небезпечне озброєння", зокрема артилерійські системи, РСЗВ, танки різних видів тощо.
Заголом Німеччина вже озброїла шість бригад.
Також Шольц запевнив, що не буде жодного рішення "про Україну без українців", назвавши таку позицію принциповою.
Окрім того, політик додав, що ФРН передає необхідну апаратуру для швидкого відновлення енергосистеми, тож путіну не вдасться здійснити цинічний план заморозити українців, зупинити економіку та виробництво країни.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023