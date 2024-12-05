США запроваджують санкції проти посадовців рф, що здійснювали злочини проти дітей з ТОТ

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд розповіла про запровадження нових санкцій проти посадовців рф, що здійснювали та сприяли злочинам проти дітей з окупованих територій України.
Про це вона заявила у середу під час засідання Ради безпеки ООН.
Чиновниця оголосила, що Державний департамент США застосує візові обмеження проти ще п’яти посадовців рф.
Лінда Томас-Грінфілд додала, що обмеження впроваджено через причетність даних осіб до порушення прав українських дітей, за вчинення насильства проти них, депортації, переміщення та ув’язнення.
«Діти ніколи не починають воєн, але вони завжди є жертвами війни, у них забирають можливість піти до школи, позбавляють упевненості, що їхній дім стоятиме на місці, коли вони повернуться, позбавляють тепла в зимові місяці, забирають свободу і життя», – сказала постійна представниця США при ООН.
Лінда Томас-Грінфілд також розповіла, що США продовжать підтримувати безпечне повернення українських дітей, а також сприятимуть притягненню до відповідальності винних.
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