Мінагрополітики: Україна повинна активно переходити до моделі економіки з доданою вартістю

Україна повинна активно переходити до моделі економіки з доданою вартістю, відкриваючи переробні заводи, що підвищить вартість українського агроекспорту.
На цьому в інтервʼю Укрінформу наголосив міністр з питань аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
«Сьогодні я закликаю усіх, хто займається вирощуванням культур і трейдингом, переходити до моделі економіки з доданою вартістю. Тому що, маючи середню ціну агроекспорту за минулий рік 309 доларів США за одну тонну експорту і порівнюючи цей показник із Польщею (1560 доларів США) чи Італією (2670 доларів США), для України це означає, що у нас функціонує модель бідної сировинної економіки. Нам треба у себе переробляти сировину, щоб продукти мали додану вартість. Тому я закликаю всіх, навіть трейдерів, щоб вони шукали можливості й відкривали в Україні переробні заводи»,- наголосив Коваль.
Він додав, що на сьогодні є можливість це робити з підтримкою держави, зокрема отримати кредити від різних інституцій.
«Важливо зрозуміти те, що ера експорту дешевої продукції за кордон завершується, оскільки зростають кошти логістики, більшою є конкуренція. Тому наш продукт треба зробити висококонкурентним. Це потрібно робити без зволікань»,- наголосив міністр з питань аграрної політики та продовольства України.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023