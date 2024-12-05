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Мінагрополітики: Україна повинна активно переходити до моделі економіки з доданою вартістю

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Україна повинна активно переходити до моделі економіки з доданою вартістю, відкриваючи переробні заводи, що підвищить вартість українського агроекспорту.

На цьому в інтервʼю Укрінформу наголосив міністр з питань аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

«Сьогодні я закликаю усіх, хто займається вирощуванням культур і трейдингом, переходити до моделі економіки з доданою вартістю. Тому що, маючи середню ціну агроекспорту за минулий рік 309 доларів США за одну тонну експорту і порівнюючи цей показник із Польщею (1560 доларів США) чи Італією (2670 доларів США), для України це означає, що у нас функціонує модель бідної сировинної економіки. Нам треба у себе переробляти сировину, щоб продукти мали додану вартість. Тому я закликаю всіх, навіть трейдерів, щоб вони шукали можливості й відкривали в Україні переробні заводи»,- наголосив Коваль.

Він додав, що на сьогодні є можливість це робити з підтримкою держави, зокрема отримати кредити від різних інституцій.

«Важливо зрозуміти те, що ера експорту дешевої продукції за кордон завершується, оскільки зростають кошти логістики, більшою є конкуренція. Тому наш продукт треба зробити висококонкурентним. Це потрібно робити без зволікань»,- наголосив міністр з питань аграрної політики та продовольства України.

Коваль
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