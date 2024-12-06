Годжес: Трамп після своєї інавгурації, імовірно, скоригує позицію щодо України

Новообраний президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації, імовірно, скоригує позицію щодо України, озвучену ним та його оточенням під час передвиборчої кампанії.

Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Годжес, передає Укрінформ із посиланням на видання hromadske.

Годжес заявив, що особисто він не чув, щоб майбутній віцепрезидент Джеймс Венс робив антиукраїнські заяви після виборів.

«Новий радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц загалом підтримує Україну. Кандидат на посаду державного секретаря США, сенатор Марко Рубіо, має проукраїнську позицію», – зауважив генерал.

Він погодився, що в оточенні Трампа є люди, які виступають за заморожування війни та проти вступу України в НАТО.

Сам же Трамп і його команда, як зауважив екскомандувач, уже почали змінювати тон.

«Я не голосував за Трампа, але з 20 січня він буде президентом США. Мушу визнати, що мене надихають деякі речі, які я почув від генерала Кіта Келлога, якого Трамп планує призначити спецпредставником США з питань України та росії. Протягом останніх кількох днів я уважно слухав, що Келлог казав у публічному просторі. Він дуже прихильно ставиться до України і є справжнім яструбом щодо росії», – зазначив Годжес.

Генерал визнав, що був приголомшений звісткою про ймовірне призначення директором Національного розвідувального управління відомої своєю проросійською позицією ексчленкині Палати представників США Тулсі Габбард.

На його думку, Габбард таки отримає цю посаду, однак буде виконувати вказівки з Білого дому.

Екскомандувач вважає, що нова адміністрація США не відвернеться від України та розуміє необхідність надавати все необхідне до відступу росії.