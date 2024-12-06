Лубінець: Для отримання паспорта громадянина України необхідний військово-обліковий документ

Для отримання паспорта громадянина України, у тому числі і за кордоном, всі мають подати визначений пакет документів, серед яких — військово-обліковий документ. Про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи ситуацію з паспортами для 18-річних хлопців за кордоном, передають Новини.LIVE.
Також омбудсмен заявив, що створювати інші підходи для тих, хто в Україні та для тих, хто за кордоном - "це не може існувати".
"Дійсно є порядок... потрібно надати виключний перелік документів. В тому числі, в цьому переліку є документ щодо військового обліку", - зауважив Лубінець.
Лубінець назвав дискримінацією підхід, коли громадяни за кордоном не матимуть подати для отримання паспорту військово-обліковий документ.
"Це буде дискримінаційний підхід. У нас принцип має бути однаковий для всіх. Усі рівні у своїх правах та обов’язках", - пояснив уповноважений.
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