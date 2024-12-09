Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван оцінив стан російської економіки в останні тижні, відзначивши, що її "тривожні дзвони" почали бити гучніше.
Про це він сказав під час спілкування у рамках Форум національної оборони фундації Рейгана, пише "Європейська правда".
Салліван відзначив, що в останній час президент Байден доручив йому посилити військову підтримку України, а також – посилити тиск на росію.
"І якщо ви глянете на російську економіку тепер, у останні тижні, ви побачите, що тривожні дзвони починають бити набагато сильніше. росія дійсно віддала під заставу своє економічне майбутнє", – сказав Салліван.
За його словами, військова підтримка Києва і економічний тиск стануть тими інструментами, які можна буде застосувати на майбунтніх мирних переговорах, які б забезпечили Україні майбутнє суверенної та незалежної держави.
"Я не можу точно спрогнозувати, як завершиться війна, так само я не можу диктувати ін президенту Зеленському, ні українцям, як вона повинна закінчитися", – додав також Салліван.
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