Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Українські банки планують запровадити уніфіковані практики перевірки клієнтів і моніторингу фінансових операцій

128

Протягом тижня українські банки можуть укласти спільний меморандум, який запровадить уніфіковані практики перевірки клієнтів і моніторингу фінансових операцій. У документі передбачено зниження місячного ліміту транзакцій, після якого у випадку непідтверджених доходів застосовуватиметься посилений контроль.

Як пише delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Очікується, що з 1 січня 2025 року встановлять ліміт у 150 тисяч гривень на місяць, а з липня — знизять його до 100 тисяч гривень. Це торкнеться не лише P2P-переказів між картками, але й операцій за реквізитами IBAN.

Раніше, у жовтні 2024 року, Нацбанк тимчасово обмежив обсяг вихідних P2P-переказів до 150 тисяч гривень на місяць на одного клієнта в межах одного банку. Водночас ці обмеження не стосуються рахунків волонтерів або осіб із доходами, що перевищують ліміт.

За словами джерела, перший місяць нацбанківських обмежень показав, що обсяг P2P-операцій знизився на 5,2 млрд грн, однак одночасно перекази IBAN зросли на 4 млрд грн.

ІФ пише, що ініціатива отримала підтримку обох банківських асоціацій — НАБУ (Незалежна асоціація банків України) та АУБ (Асоціація українських банків). За попередніми даними, близько половини банків вже схвалили цей проєкт. Передбачається, що меморандум замінить чинні обмеження НБУ, дія яких завершується 1 квітня 2025 року.

За інформацією центробанку, лише 2% клієнтів перевищують встановлений ліміт, але нові заходи мають на меті зменшити тіньові операції та використання фіктивних рахунків.

банки, грошові перекази
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 9 декабря 2024
Воскресенье, 8 декабря 2024
Суббота, 7 декабря 2024
Пятница, 6 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023