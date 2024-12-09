Українські банки планують запровадити уніфіковані практики перевірки клієнтів і моніторингу фінансових операцій

Протягом тижня українські банки можуть укласти спільний меморандум, який запровадить уніфіковані практики перевірки клієнтів і моніторингу фінансових операцій. У документі передбачено зниження місячного ліміту транзакцій, після якого у випадку непідтверджених доходів застосовуватиметься посилений контроль.
Як пише delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Очікується, що з 1 січня 2025 року встановлять ліміт у 150 тисяч гривень на місяць, а з липня — знизять його до 100 тисяч гривень. Це торкнеться не лише P2P-переказів між картками, але й операцій за реквізитами IBAN.
Раніше, у жовтні 2024 року, Нацбанк тимчасово обмежив обсяг вихідних P2P-переказів до 150 тисяч гривень на місяць на одного клієнта в межах одного банку. Водночас ці обмеження не стосуються рахунків волонтерів або осіб із доходами, що перевищують ліміт.
За словами джерела, перший місяць нацбанківських обмежень показав, що обсяг P2P-операцій знизився на 5,2 млрд грн, однак одночасно перекази IBAN зросли на 4 млрд грн.
ІФ пише, що ініціатива отримала підтримку обох банківських асоціацій — НАБУ (Незалежна асоціація банків України) та АУБ (Асоціація українських банків). За попередніми даними, близько половини банків вже схвалили цей проєкт. Передбачається, що меморандум замінить чинні обмеження НБУ, дія яких завершується 1 квітня 2025 року.
За інформацією центробанку, лише 2% клієнтів перевищують встановлений ліміт, але нові заходи мають на меті зменшити тіньові операції та використання фіктивних рахунків.
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