Єврокомісар закликав виділити 100 мільярдів євро, щоб підготуватись до можливої агресії росії

Комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав виділити 100 мільярдів євро на оборону, щоб підготуватись до можливої агресії росії.
Про це повідомило видання Politico.
Кубілюс назвав "амбітним"план зі збільшення оборонного бюджету ЄС до 100 млрд євро, оскільки поточний семирічний бюджет понад 1 трильйон євро передбачає лише 10 мільярдів євро на оборону. За його словами, ключовим є надання Україні підтримки для перемоги у війні з агресором.
"Ми повинні бути готові до можливості російської агресії. Якщо ми зазнаємо невдачі в Україні, то, звісно, ймовірність російської військової агресії проти країн ЄС може зрости", – сказав Кубілюс.
Також комісар ЄС попередив про гібридні атаки з боку Росії. Кубілюс наголосив, що наразі Євросоюз краще підготовлений до оборони у військовому плані, ніж до захисту"розуму наших людей".
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