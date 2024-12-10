Нафтогаз: Жодних заявок на надання безоплатних послуг чи виплату коштів для оплати за газ компанія не збирає

Група "Нафтогаз" повідомляє про активізацію шахраїв, які використовують її ім'я для поширення неправдивої інформації. У фейкових публікаціях заявляється про виплату українцям 5000 гривень та надання безкоштовного газу.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Нафтогаз" наголошує, що жодних заявок на надання безоплатних послуг чи виплату коштів для оплати за газ компанія не збирає.

У таких публікаціях шахраї намагаються отримати персональні дані та кошти громадян.

Компанія закликає українців бути уважними та не переходити за підозрілими посиланнями.

Для отримання достовірної інформації слід довіряти лише офіційним джерелам, зокрема сайту та сторінкам Групи "Нафтогаз" у соціальних мережах.