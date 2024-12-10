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Опитування показало, скільки українців вірять, що банки зберігають у таємниці інформацію про своїх клієнтів

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Лише 4,2% українців однозначно згодні з тим, що українські банки завжди зберігають у таємниці інформацію про своїх клієнтів. Про це свідчать результати онлайн-опитування, проведеного Active Group 7 грудня.

Зазначається, що вибірка дослідження склала 600 анкет повнолітніх громадян України (репрезентативна за віком, статтю і регіоном). Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

В свою чергу, що банки "переважно дотримуються" зазначеного принципу, заявили 28,2% опитаних. Про те, що переважає саме недотримання банківської таємниці, кажуть майже стільки ж - 28,7% респондентів. Ще 21,3% відповіли, що банки зовсім не дотримуються збереження таємниць клієнтів, а 17,6% відповісти не змогли.

У тому, що краще зберігають таємницю державні банки (зокрема Приватбанк та Ощадбанк), однозначно впевнені лише 4,7% опитаних. Щодо приватних таку думку висловили майже вдвічі більше людей - 8,4%.

Натомість, тих, хто в цьому питанні віддає перевагу більше приватним банкам, виявилося більш ніж утричі більше - 24,8% (проти 7,7% респондентів, що схиляються до думки про краще збереження таємниці державними банками).

Втім, ще більша частка респондентів - 26,5% - відповіли, що різниці між державними й приватними фінустановами тут немає, а відносна більшість усіх опитаних (28%) взагалі не змогла визначитися з відповіддю.

Опитування було проведено в контексті жвавого обговорення у мережі в попередні дні умов програми "Національний кешбек", що активізувалося після заяви співзасновника monobank Олега Гороховського про те, що його конкурент Приватбанк нібито є єдиним, який вимагає при оформленні відповідної картки погодитися на передачу даних, що становлять банківську таємницю.

Раніше ж деякі інтернет-джерела та публічні діячі розповсюдили думку, що надаючи таку згоду, банк нібито отримає дозвіл передавати дані про всі операції за всіма рахунками клієнта, зокрема й майбутніми.

Приватбанк у свою чергу виступив з роз'ясненням, що вказане не відповідає дійсності: порядок реалізації "Нацкешбеку" є однаковим для всіх банків, а передача інформації здійснюватиметься лише щодо тих рахунків, які стосуються самого "Нацкешбеку" і дозвіл щодо яких надав клієнт.

Нагадаємо також, що кошти недавно оголошеної програми "Зимова еПідтримка" з виплати 1 тисячі гривень також надходитимуть саме на картки для виплат "Нацкешбеку". Зазначимо, що на листопад, який став вже третім місяцем дії "Нацкешбеку", українці накопичили понад 250 мільйонів гривень (вдвічі більше, ніж місяцем раніше). Втім, люди ці кошти витрачати не поспішають - з огляду на невеликий розмір нарахованих сум та можливість витратити їх лише на деякі послуги.

банки, банківська таємниця
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