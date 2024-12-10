ISW: росія продовжує стикатися зі значними витратами, зростанням економічної напруги та нестачею робочої сили

росія продовжує стикатися зі значними витратами, необхідними для продовження своїх військових зусиль проти України, із зростанням економічної напруги, нестачею робочої сили та системною корупцією, що загрожує стійкості російської оборонно-промислової бази.

Про це йдеться у висновках Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас аналітики ISW зазначають, що на тлі триваючих спроб кремля перекласти провину за неадекватну відповідь росії на вторгнення України в Курську область на місцевих урядовців, а не на військових, російський диктатор володимир путін підвищив командира чеченського спецназу «ахмат» апті алаудінова та заступника міністра оборони росії юнус-бека євкурова.

Також путін продовжує звертати увагу на російських чиновників, які спонсорують російські добровольчі загони в Україні та програму «Час героїв», згідно з якою ветерани війни в Україні займають керівні посади в російських федеральних і регіональних урядах.

"кремль продовжує обережно сигналізувати, що він може гарантувати безпеку російських військових баз у Сирії в короткостроковій перспективі, але, зокрема, висловив невпевненість щодо довгострокового майбутнього військових баз на тлі нестабільної політичної ситуації, яка швидко змінюється в Сирії", - зазначають аналітики Інституту.