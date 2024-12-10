ISW: росія продовжує стикатися зі значними витратами, зростанням економічної напруги та нестачею робочої сили

росія продовжує стикатися зі значними витратами, необхідними для продовження своїх військових зусиль проти України, із зростанням економічної напруги, нестачею робочої сили та системною корупцією, що загрожує стійкості російської оборонно-промислової бази.
Про це йдеться у висновках Інституту вивчення війни (ISW).
Водночас аналітики ISW зазначають, що на тлі триваючих спроб кремля перекласти провину за неадекватну відповідь росії на вторгнення України в Курську область на місцевих урядовців, а не на військових, російський диктатор володимир путін підвищив командира чеченського спецназу «ахмат» апті алаудінова та заступника міністра оборони росії юнус-бека євкурова.
Також путін продовжує звертати увагу на російських чиновників, які спонсорують російські добровольчі загони в Україні та програму «Час героїв», згідно з якою ветерани війни в Україні займають керівні посади в російських федеральних і регіональних урядах.
"кремль продовжує обережно сигналізувати, що він може гарантувати безпеку російських військових баз у Сирії в короткостроковій перспективі, але, зокрема, висловив невпевненість щодо довгострокового майбутнього військових баз на тлі нестабільної політичної ситуації, яка швидко змінюється в Сирії", - зазначають аналітики Інституту.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023