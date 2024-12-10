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ISW: росія продовжує стикатися зі значними витратами, зростанням економічної напруги та нестачею робочої сили

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росія продовжує стикатися зі значними витратами, необхідними для продовження своїх військових зусиль проти України, із зростанням економічної напруги, нестачею робочої сили та системною корупцією, що загрожує стійкості російської оборонно-промислової бази.

Про це йдеться у висновках Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас аналітики ISW зазначають, що на тлі триваючих спроб кремля перекласти провину за неадекватну відповідь росії на вторгнення України в Курську область на місцевих урядовців, а не на військових, російський диктатор володимир путін підвищив командира чеченського спецназу «ахмат» апті алаудінова та заступника міністра оборони росії юнус-бека євкурова.

Також путін продовжує звертати увагу на російських чиновників, які спонсорують російські добровольчі загони в Україні та програму «Час героїв», згідно з якою ветерани війни в Україні займають керівні посади в російських федеральних і регіональних урядах.

"кремль продовжує обережно сигналізувати, що він може гарантувати безпеку російських військових баз у Сирії в короткостроковій перспективі, але, зокрема, висловив невпевненість щодо довгострокового майбутнього військових баз на тлі нестабільної політичної ситуації, яка швидко змінюється в Сирії", - зазначають аналітики Інституту.

ISW
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