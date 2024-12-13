Сі Цзіньпін не буде присутнім на інавгурації Трампа

Лідер Китаю Сі Цзіньпін не буде присутнім на інавгурації президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня у Вашингтоні.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела, передає Укрінформ.

За словами обізнаних співрозмовників видання, присутність Сі не очікується на інавгурації Трампа.

Натомість захід відвідають посол КНР в США разом із дружиною. Також можлива присутність інших посадовців із Пекіна.