Президент Словаччини розглядає можливість поїздки до Києва

Президент Словаччини Петер Пеллегріні переймається тим, що коли війна в Україні закінчиться, до Словаччини, на його думку, "може потрапити зброя і різні групи людей". Водночас посадовець оголосив, що обмірковує плани здійснити візит до Києва.

Передає УНН із посиланням на Denník N та STVR

Президент Петер Пеллегріні попереджає, що коли війна в Україні закінчиться, до Словаччини нібито "може потрапити зброя і різні групи людей". ЗМІ Словаччини нагадали, що у червні 2024 року Пеллегріні заявив, що збирається поїхати до Києва.

"Я все ще розглядаю можливість поїздки до Києва", сказав Пеллегріні в ефірі телеканалу STVR.