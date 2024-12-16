Демограф: У післявоєнний період, головна задача України буде полягати у стабілізації чисельності населення

Демограф Олександр Гладун у інтерв'ю TCН.ua розповів, що відбуватиметься з населенням України після закінчення війни. За його словами, кількість людей у нашій країні скорочується з 1993 року.
«Зараз ця тенденція дещо прискорилася. Особливо в 2022 році, за рахунок міграції, чисельність населення впала в Україні дуже сильно. В подальшому, ми теж прогнозуємо, що вона буде потроху скорочуватися. Темпи цього скорочення залежать від тривалості війни та від того, наскільки ми зможемо проводити активну демографічну політику у частині зменшення смертності та підвищенні рівня народжуваності», – пояснює Олександр Гладун.
Демограф запевняє, що у післявоєнний період, головна задача України буде полягати у стабілізації чисельності населення, щоб воно не скорочувалося великими темпами.
Нагадаємо, чисельність населення України скоротиться цього року до 35,8 млн із 42 млн, які були у 2022 році, а до 2051 року може ще зменшитися до 25,2 млн.
Україна вийшла на перше місце у світі за рівнем смертності та на останнє за рівнем народжуваності. Такі дані оприлюднені у нещодавніх звітах ЦРУ щодо демографічної ситуації у світі.
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