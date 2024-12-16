Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Демограф: У післявоєнний період, головна задача України буде полягати у стабілізації чисельності населення

99

Демограф Олександр Гладун у інтерв'ю TCН.ua розповів, що відбуватиметься з населенням України після закінчення війни. За його словами, кількість людей у нашій країні скорочується з 1993 року.

«Зараз ця тенденція дещо прискорилася. Особливо в 2022 році, за рахунок міграції, чисельність населення впала в Україні дуже сильно. В подальшому, ми теж прогнозуємо, що вона буде потроху скорочуватися. Темпи цього скорочення залежать від тривалості війни та від того, наскільки ми зможемо проводити активну демографічну політику у частині зменшення смертності та підвищенні рівня народжуваності», – пояснює Олександр Гладун.

Демограф запевняє, що у післявоєнний період, головна задача України буде полягати у стабілізації чисельності населення, щоб воно не скорочувалося великими темпами.

Нагадаємо, чисельність населення України скоротиться цього року до 35,8 млн із 42 млн, які були у 2022 році, а до 2051 року може ще зменшитися до 25,2 млн.

Україна вийшла на перше місце у світі за рівнем смертності та на останнє за рівнем народжуваності. Такі дані оприлюднені у нещодавніх звітах ЦРУ щодо демографічної ситуації у світі.

Гладун, демограф
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 16 декабря 2024
Воскресенье, 15 декабря 2024
Суббота, 14 декабря 2024
Пятница, 13 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023