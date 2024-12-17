Радуцький: Із 1 січня 2025 року всі медичні заклади почнуть працювати виключно через Програму медичних гарантій

Із 1 січня 2025 року всі медзаклади і державні медустанови працюватимуть виключно через Програму медгарантій.
Про це у Телеграмі повідомила пресслужба Верховної Ради, передає Укрінформ.
«Із 1 січня 2025 року всі медичні заклади та державні установи почнуть працювати виключно через Програму медичних гарантій. Це вимога законодавства та принципова позиція нашого Комітету», - повідомив голова Комітету ВР із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
За його словами, НСЗУ вже розпочала прийом заявок на укладання договорів від інститутів НАМНУ, медзакладів МОЗ, Державного управління справами та Національної академії наук.
За даними ВР, першим серед інститутів НАМНУ виконав всі вимоги НСЗУ та подав заявку на контрактування Інститут травматології та ортопедії.
Радуцький закликав керівництво всіх інститутів виконати вимоги НСЗУ та подати заявки на контрактування.
«Перехід до єдиного медичного простору дозволить оплачувати послуги за прозорими тарифами та єдиними стандартами, що в перспективі покращить якість надання медичних послуг пацієнтам», - сказав він.
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