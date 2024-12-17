США готують санкції проти сербської компанії NIS, яка є під контролем росії

США готують санкції проти сербської компанії "Нафтова індустрія Сербії" (NIS), яка є під контролем росії. Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, інформує RTS.

За його словами, 50% акцій компанії належать газпром нєфті, ще 6,15% — газпрому, тоді як сербському уряду належить лише 29,87%.

Вучич зазначив, що уникнути санкцій можна, зменшивши частку російського володіння до менше ніж 50%. Однак це може спричинити політичні й економічні труднощі у відносинах із москвою. Президент повідомив, що переговори із США, росією та іншими сторонами розпочнуться вже найближчим часом.

Міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович попередила, що санкції проти NIS можуть призвести до енергетичного колапсу. У такому разі Болгарія, ймовірно, заблокує транзит російського газу до Сербії, а хорватський оператор нафтопроводу JANAF може припинити постачання нафти до НПЗ у Панчево.

Вучич додав, що до обмежень США може приєднатися Велика Британія, і назвав це "однією з найважчих новин за останні роки". Своєю чергою посольство США в Белграді зазначило важливість NIS для Сербії, але підкреслило, що російські акціонери використовують компанію для фінансування війни в Україні.

Щоб знизити ризики, газпром нєфть вже передала частину своєї частки газпрому. За даними джерел газети Комерсант, Белград веде переговори про подальше зменшення частки російських акціонерів із 2022 року. Потенційними покупцями акцій може стати сербський уряд або угорська компанія MOL. Передача акцій може мати тимчасовий характер.

Довідка. NIS є найбільшою енергетичною компанією Сербії, яка забезпечує розвідку, видобуток і перероблювання нафти й газу. Компанія володіє нафтопереробним заводом у Панчево поблизу Белграда та мережею з понад 400 автозаправних станцій. За дев’ять місяців 2024 року NIS переробила 2,5 мільйона тонн нафти, а її чистий прибуток склав $74 мільйони.