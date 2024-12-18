У МОЗ розповіли, які проєкти планують реалізувати наступного року

Міністерство охорони здоров'я України планує у 2025 році реалізувати 15 інвестиційних проєктів вартістю понад 2,6 млрд грн.
Як написав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у фесбуці, про це він повідомив під час підсумкового засідання Конгресу місцевих і регіональних влад у вівторок.
Серед обраних проєктів, зокрема, підземна лікарня "Ковчег" та обласний онкологічний центр на Харківщині, госпіталь ветеранів війни та обласна дитяча лікарня на Миколаївщині, міська лікарня у Славутичі на Київщині, Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня, реабілітаційний центр в Івано-Франківській обласній лікарні, добудова нового хірургічного корпусу в медичному об’єднанні у Звягелі на Житомирщині, лікарня у Кривому Розі на Дніпропетровщині, госпіталь ветеранів війни у Клевані та Дубенська міська лікарня на Рівненщині, центр відновлення здоров’я в с. Таранське на Сумщині, обласна дитяча лікарня в Херсоні, корпус інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні, реабілітаційний центр у Чернігові.
Крім того, у 2025 році МОЗ продовжить оснащувати лікарні сучасним дороговартісним обладнанням, зокрема циклотронами, лінійними прискорювачами, МРТ, КТ, ангіографами, рентгенами, мамографами та іншим обладнанням.
МОЗ також планує в рамках спільного з World Bank Ukraine проєкту HEAL Ukraine ремонт реабілітаційних відділень та їх оснащення необхідним обладнанням, реконструкцію шести лікарень, відновлювальні роботи в закладах первинної медичної допомоги загальною вартістю близько 70 млн грн та облаштування 60 просторів психологічного розвантаження.
Крім того, в рамках проєкту HEAL Ukraine у 130 медзакладах "первинки" буде встановлено сонячні електростанції, у рамках проєкту "Промінь надії" 80 лікарень оснастять сучасними енергетичними системами.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023