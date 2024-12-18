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У МОЗ розповіли, які проєкти планують реалізувати наступного року

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Міністерство охорони здоров'я України планує у 2025 році реалізувати 15 інвестиційних проєктів вартістю понад 2,6 млрд грн.

Як написав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у фесбуці, про це він повідомив під час підсумкового засідання Конгресу місцевих і регіональних влад у вівторок.

Серед обраних проєктів, зокрема, підземна лікарня "Ковчег" та обласний онкологічний центр на Харківщині, госпіталь ветеранів війни та обласна дитяча лікарня на Миколаївщині, міська лікарня у Славутичі на Київщині, Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня, реабілітаційний центр в Івано-Франківській обласній лікарні, добудова нового хірургічного корпусу в медичному об’єднанні у Звягелі на Житомирщині, лікарня у Кривому Розі на Дніпропетровщині, госпіталь ветеранів війни у Клевані та Дубенська міська лікарня на Рівненщині, центр відновлення здоров’я в с. Таранське на Сумщині, обласна дитяча лікарня в Херсоні, корпус інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні, реабілітаційний центр у Чернігові.

Крім того, у 2025 році МОЗ продовжить оснащувати лікарні сучасним дороговартісним обладнанням, зокрема циклотронами, лінійними прискорювачами, МРТ, КТ, ангіографами, рентгенами, мамографами та іншим обладнанням.

МОЗ також планує в рамках спільного з World Bank Ukraine проєкту HEAL Ukraine ремонт реабілітаційних відділень та їх оснащення необхідним обладнанням, реконструкцію шести лікарень, відновлювальні роботи в закладах первинної медичної допомоги загальною вартістю близько 70 млн грн та облаштування 60 просторів психологічного розвантаження.

Крім того, в рамках проєкту HEAL Ukraine у 130 медзакладах "первинки" буде встановлено сонячні електростанції, у рамках проєкту "Промінь надії" 80 лікарень оснастять сучасними енергетичними системами.

МОЗ, Ляшко
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