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Мінфін розмістив ОВДП на понад 10,3 млрд гривень

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Міністерство фінансів України 17 грудня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 10,324 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на понад 10,3 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 3,164 млрд грн під 15,09% з погашенням через 1,2 року; 4,107 млрд грн під 16,2% з погашенням через 2,3 року; 3,053 млрд грн під 16,5% із погашенням через 3 роки.

Мінфін, ОВДП
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