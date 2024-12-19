Радуцький: Законопроєкт про спрощення реєстрації лікарських засобів розглянуть наступного року

Парламентський комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування відклав до наступного року розгляд законопроєкту №11493 про спрощення реєстрації лікарських засобів.

Про це повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"Спільне рішення Комітету та МОЗ - відкласти розгляд законодавчих змін, що регулюють фармацевтичний ринок, на наступний рік. Законопроєкт №11493 у листопаді було ухвалено в першому читанні. На сьогодні до другого читання надійшло 134 поправки. У мене як голови профільного Комітету і міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка є спільна позиція: цього року ми не будемо подавати на розгляд законопроєкт №11493", - написав він у телеграм-каналі.

Радуцький зазначив, що цей законопроєкт наразі вивчає "ТСК, яку очолює Юлія Тимошенко".

Він наголосив, що наразі комітет не розглянув жодної поправки до другого читання.

Радуцький повідомив, що "в суботу (14 грудня - ІФ-У) відбулася зустріч у МОЗ, де ми знову зібрали всіх учасників ринку".

"Ми очікуємо пропозицій від стейкхолдерів ринку до кінця цього тижня. Надалі ми запланували такі кроки: зібрати та проаналізувати пропозиції від бізнесу, разом із усіма учасниками фармринку шукати компромісні рішення. Закликаю до продовження конструктивного діалогу цього та наступного року", - наголосив Радуцький.