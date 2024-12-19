Польща: Угорщина настільки підірвала основи громадянського суспільства, що навряд чи зможе змінити курс

Угорщина настільки відійшла від дотримання законів ЄС і підірвала основи громадянського суспільства, що навряд чи зможе змінити курс, поки при владі перебуває прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Про це заявив міністр юстиції Польщі Адам Боднар в інтерв’ю виданню POLITICO, передає УНН.

На його думку, приклад Польщі, чиє попереднє праве керівництво роками конфліктувало з ЄС і було усунене у 2023 році, свідчить про те, що неліберальні уряди не змінюють своєї політики навіть під сильним тиском з боку Брюсселя.

"За нинішнього керівництва це буде важко", - сказав Боднар про перспективи Угорщини повернутися до дотримання норм ЄС.

За його словами, приклад Польщі показує, що без зміни керівництва вкрай складно відновити верховенство права і повернути демократичні цінності.

Ця заява прозвучала після того, як новий комісар ЄС із питань верховенства права Майкл Макграт минулого тижня сказав, що "ніколи не пізно" для Угорщини повернутися до нормальних відносин із ЄС.

Тим часом Будапешт опинився на межі втрати одного мільярда євро, заморожених через порушення принципів верховенства права. Однак, за словами Боднара, навіть якщо лідер угорської опозиції Петер Мадяр переможе Орбана на виборах 2026 року, як показують опитування, руйнівний вплив 16-річного правління партії "Фідес" на громадянське суспільство буде настільки глибоким, що для його відновлення знадобляться титанічні зусилля.

«З огляду на глибину інституційних змін і слабше громадянське суспільство, ніж у Польщі, Європейська комісія матиме серйозний виклик, щоб повернути Угорщину до орбіти ЄС», - зазначив Боднар.

Боднар, який обіймав посаду польського омбудсмена з 2015 по 2021 рік, був відомий як критик попереднього націоналістичного уряду Польщі на чолі з партією "Право і справедливість".

У 2023 році він став міністром юстиції в уряді Дональда Туска. Його заяви прозвучали напередодні того, як Варшава готується очолити Раду ЄС у січні, змінивши Угорщину.

У програмі польського головування акцент буде зроблено на обороні.