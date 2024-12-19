Агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг Нафтогазу на рівні високої ймовірності дефолту

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг НАК Нафтогаз України на рівні "СС". Такий рівень означає високу ймовірність дефолту. Про це повідомила пресслужба компанії в середу, 18 грудня.

"Такий рейтинг вищий за суверенний рейтинг України ("RD"). За оцінкою агентства, Нафтогаз має помірні зв'язки з державою, що дає змогу оцінювати компанію на автономній основі", - йдеться в повідомленні.

Fitch також підтвердило рейтинг єврооблігацій Нафтогазу, випущених Kondor Finance plc, на рівні "C". Рейтинг відновлення (Recovery Rating) було залишено на рівні "RR6", оскільки компанія продовжує вчасно і в повному обсязі здійснювати виплати за єврооблігаціями, реструктуризованими у 2023 році.

Одним із ключових чинників, що вплинули на позицію компанії, Fitch називає збереження інфраструктури та стабільність зростання видобутку, а також поліпшення фінансових показників компанії, зокрема, грошового потоку від операційної діяльності.

Водночас агентство уточнило, що на рейтинг чинять значний вплив високі операційні ризики на тлі війни з росією, припинення транзиту, нерозрахунки за реалізований газ та обмежені можливості доступу до зовнішнього фінансування.

Крім цього Fitch відзначило відсутність від початку війни будь-якої компенсації від держави за виконання Нафтогазом покладених на нього спеціальних зобов'язань (ПСЗ).