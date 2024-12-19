Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг Нафтогазу на рівні високої ймовірності дефолту

116

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг НАК Нафтогаз України на рівні "СС". Такий рівень означає високу ймовірність дефолту. Про це повідомила пресслужба компанії в середу, 18 грудня.

"Такий рейтинг вищий за суверенний рейтинг України ("RD"). За оцінкою агентства, Нафтогаз має помірні зв'язки з державою, що дає змогу оцінювати компанію на автономній основі", - йдеться в повідомленні.

Fitch також підтвердило рейтинг єврооблігацій Нафтогазу, випущених Kondor Finance plc, на рівні "C". Рейтинг відновлення (Recovery Rating) було залишено на рівні "RR6", оскільки компанія продовжує вчасно і в повному обсязі здійснювати виплати за єврооблігаціями, реструктуризованими у 2023 році.

Одним із ключових чинників, що вплинули на позицію компанії, Fitch називає збереження інфраструктури та стабільність зростання видобутку, а також поліпшення фінансових показників компанії, зокрема, грошового потоку від операційної діяльності.

Водночас агентство уточнило, що на рейтинг чинять значний вплив високі операційні ризики на тлі війни з росією, припинення транзиту, нерозрахунки за реалізований газ та обмежені можливості доступу до зовнішнього фінансування.

Крім цього Fitch відзначило відсутність від початку війни будь-якої компенсації від держави за виконання Нафтогазом покладених на нього спеціальних зобов'язань (ПСЗ).

Нафтогаз, Fitch
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 19 декабря 2024
Среда, 18 декабря 2024
Вторник, 17 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023