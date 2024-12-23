ЄС планує ухвалити 16-й пакет санкцій проти росії

Європейський Союз планує ухвалити 16-й пакет санкцій проти росії до третьої річниці вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Welt.

Як зазначають джерела видання, 16-й пакет санкцій має стати чітким сигналом для росії. Він має включати заходи проти конкретних секторів економіки країни-агресора, які ще не були охоплені попередніми обмеженнями, або були охоплені недостатньо. Зокрема, ЄС введе санкції проти людей та компанії з-поміж пропагандистів рф, які несуть відповідальність за підрив територіальної цілісності України.

До нових обмежень також планують включать осіб, які шпигували на користь росії та брали участь у кампаніях з дезінформації. Однак у Брюсселі вважають, що їх буде складно відстежити, тому наразі остаточного рішення щодо введення санкцій проти них не має.