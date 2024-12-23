Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

ЄС планує ухвалити 16-й пакет санкцій проти росії

59

Європейський Союз планує ухвалити 16-й пакет санкцій проти росії до третьої річниці вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Welt.

Як зазначають джерела видання, 16-й пакет санкцій має стати чітким сигналом для росії. Він має включати заходи проти конкретних секторів економіки країни-агресора, які ще не були охоплені попередніми обмеженнями, або були охоплені недостатньо. Зокрема, ЄС введе санкції проти людей та компанії з-поміж пропагандистів рф, які несуть відповідальність за підрив територіальної цілісності України.

До нових обмежень також планують включать осіб, які шпигували на користь росії та брали участь у кампаніях з дезінформації. Однак у Брюсселі вважають, що їх буде складно відстежити, тому наразі остаточного рішення щодо введення санкцій проти них не має.

Європейський Союз
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 23 декабря 2024
Воскресенье, 22 декабря 2024
Суббота, 21 декабря 2024
Пятница, 20 декабря 2024
Четверг, 19 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023