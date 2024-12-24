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Лубінець: ЮНЕСКО застосує в Україні механізм "спеціального моніторингу"

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На 19-му засіданні Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей постановили застосувати в Україні в екстреному порядку механізм "спеціального моніторингу" (ad hoc monitoring) щодо Будинку Державної промисловості у Харкові.

Україна стала першою країною, де ЮНЕСКО застосовує цей механізм. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Цей механізм:

  • дозволить повністю зафіксувати пошкодження завдані об'єкту культурної спадщини,
  • дасть змогу визначити обсяг робіт, необхідних для відновлення,
  • буде сприяти розв'язанню питання притягнення до відповідальності країни-агресорки за руйнування культурної спадщини України.
ЮНЕСКО, Лубінець
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