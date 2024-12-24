Нафтогаз оголосив тендер на послуги рекрутингових агентств для пошуку нового голови правління компанії

НАК "Нафтогаз України" оголосив тендер на послуги рекрутингових агентств для пошуку нового голови правління компанії.

Згідно з оголошенням компанії на Prozorro, очікувана вартість тендера становить 4,57 млн грн (з ПДВ), пропозиції від агентств приймаються до 12:00 30 грудня, початок аукціону - 31 грудня 2024 року.

Переможець тендеру має протягом 10 днів після підписання договору провести детальний моніторинг відповідного ринку та надати інформацію про кандидатів, ще 10 днів піде на їхній добір, проведення з ними співбесід і надання вкороченого списку (3-5 осіб).

Далі - організація співбесід кандидатів із замовником, надання інформації про відгуки, враження щодо них, консультування та відбір кандидата-фіналіста.