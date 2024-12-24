Железняк: За обмін особистими фото між чоловіком і дружиною можна отримати до 5 років за гратами

В Україні за обмін особистими фото між чоловіком і дружиною можна отримати до 5 років за гратами. Через недоліки законодавства розповсюдження порнографії за останні 9 місяців 45 людей отримали вирок. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк в ефірі Вечір.LIVE, передає УНН.

"У нас є рудиментна стаття, яка залишилася нам від радянського союзу. Не існує в жодній іншій країні світу, що у вас за зберігання, розповсюдження матеріалів, які можуть вважатися порнографічного характеру, вас посадять на 5 років у в’язницю. Якщо дружина пересилає своєму чоловіку оголену свою фотографію, що вони можуть робити, як дорослі люди, то їх можуть юридично зараз відправити у в’язницю", - сказав Железняк.

Він зазначив, що це "не тільки ідіотська норма, але вона застосовується зараз правоохоронцями".

"За рік правоохоронці тільки в суд відправили по цій статті понад 1200 обвинувальних актів. 45 людей за 9 місяців цього року отримали вирок", - додав Железняк.