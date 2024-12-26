Експерт: Морські дрони СБУ "тримають на плаву" українську економіку

Морські дрони СБУ "тримають на плаву" українську економіку: завдяки ефективному стримуванню рф у Чорному морі, порти за рік наростили обсяг експорту на 70%.
Про це пише політолог Олексій Голобуцький.
Експерт вважає, що без морського коридору держава не могла б експортувати продукцію через свої порти, що б зупинило багато заводів та аграрних виробництв. "Україна сама контролює свій експорт та імпорт та не залежить від інших країн. Крім того, шлях, який забезпечують морські дрони, дозволяє транспортувати не лише агропродукцію, як це було за часів існування "Зернової угоди" з кремлем, а й інші вантажі. Наприклад тепер наша держава може експортувати рудні вантажі, обсяг яких зріс до 16,7 млн т порівняно із 3,2 млн т у 2023 році. Можу гарантувати: не було б морського коридору, в Україні б стала вся залізорудна і металургійна промисловість", - акцентує Голобуцький.
Політолог підкреслює, що морські дрони СБУ кардинально змінили ситуацію на Чорному морі. "росія, яка вважала себе господарем в регіоні, зараз не контролює ситуацію. Всі військові кораблі противника знаходяться під прицілом дронів, а тому не можуть зупинити роботу нашого морського коридору. Відзначу, що завдяки постійній розробці і вдосконаленню нових видів зброї, підлеглі Малюка завжди на крок попереду. Як тільки росіяни думають, що пристосувались до тактики Служби і морських дронів, слідує новий, несподіваний удар, до якого ворог не підготовлений", - впевнений експерт.
"В умовах війни проблем у вітчизняної економіки більше ніж достатньо. Високі ризики суттєво ускладнюють як поточну роботу, так і стратегічне планування. Та слід розуміти і небезпеки, які змогла оминути Україна. Стабільна робота морського коридору, який охороняють морські дрони СБУ – ключовий фактор нашої економічної стабільності", - резюмує Голобуцький.
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