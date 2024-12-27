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ДПС у 2025 році планово перевірить 4759 платників податків

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Державна податкова служба опублікувала План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік.

Зазначається, що всього буде перевірено 4759 платників податків, з них:

  • юридичних осіб охоплює – 3325;
  • фінансових установ та постійних представництв нерезидентів – 167;
  • фізичних осіб – 1028;
  • юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати ПДФО , ВЗ та ЄСВ - 266.

Ознайомитись з повним переліком запланованих документальних перевірок платників податків на 2025 рік можна на сайті Служби.

Зауважимо, що податкова може вносити зміни до План-графіку щомісячно з урахуванням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), наявності/відсутності безпечних умов для проведення перевірок.

податкова
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