ДПС у 2025 році планово перевірить 4759 платників податків

Державна податкова служба опублікувала План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік.

Зазначається, що всього буде перевірено 4759 платників податків, з них:

юридичних осіб охоплює – 3325;

фінансових установ та постійних представництв нерезидентів – 167;

фізичних осіб – 1028;

юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати ПДФО , ВЗ та ЄСВ - 266.

Ознайомитись з повним переліком запланованих документальних перевірок платників податків на 2025 рік можна на сайті Служби.

Зауважимо, що податкова може вносити зміни до План-графіку щомісячно з урахуванням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), наявності/відсутності безпечних умов для проведення перевірок.