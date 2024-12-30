Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Bloomberg: Польща готова замінити Словаччину у постачанні електроенергії в Україну

103

Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо Словаччина відключить резервне енергопостачання, як погрожує Роберт Фіцо.

Про це повідомляє агенція Bloomberg, із посиланням на польського високопосадовця.

Згідно зі словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-які дисбаланси, що можуть виникнути в перевантаженій системі України, якщо Словаччина ухвалить рішення зупинити подачу.

Запевнення Варшави з'явилися на тлі ескалації суперечки щодо майбутнього транзиту газу через Україну.

Bloomberg зазначає, що майже через три роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну, Братислава, як і раніше, залежить від дешевого газу від «Газпрому», тим самим підриваючи зусилля ЄС щодо зниження залежності від російської енергії.

Bloomberg, Польща, Словаччина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 30 декабря 2024
Воскресенье, 29 декабря 2024
Суббота, 28 декабря 2024
Пятница, 27 декабря 2024
Четверг, 26 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023