Bloomberg: Польща готова замінити Словаччину у постачанні електроенергії в Україну

Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо Словаччина відключить резервне енергопостачання, як погрожує Роберт Фіцо.

Про це повідомляє агенція Bloomberg, із посиланням на польського високопосадовця.

Згідно зі словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-які дисбаланси, що можуть виникнути в перевантаженій системі України, якщо Словаччина ухвалить рішення зупинити подачу.

Запевнення Варшави з'явилися на тлі ескалації суперечки щодо майбутнього транзиту газу через Україну.

Bloomberg зазначає, що майже через три роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну, Братислава, як і раніше, залежить від дешевого газу від «Газпрому», тим самим підриваючи зусилля ЄС щодо зниження залежності від російської енергії.