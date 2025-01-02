Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Придністров'я припинило опалення та гаряче водопостачання домогосподарств

105

Сепаратистський молдовський регіон Придністров'я припинив опалення та гаряче водопостачання домогосподарств після того, припинення транзиту газу через Україну.

Про це повідомляє Telegram-канал "Українські Новини".

"Забороняється використовувати газові та електричні плити для обігріву квартири. Це може призвести до трагедії", – заявили в енергетичній компанії.

Також місцеві компанії закликали жителів одягатися тепліше, збирати членів сім’ї в одній кімнаті, вішати на вікна та балконні двері ковдри або щільні штори, користуватися електрообігрівачами.

Як відомо, Придністров'я є проросійським утворенням, яке відокремилося від решти Молдови після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Воно отримувало російський газ через Україну. Придністров'я загалом мирно існувало пліч-о-пліч із Молдовою з часів короткої пострадянської війни 1992 року. Там дислокується близько 1500 російських військових.

Місцевий парламент минулого місяця звернувся до кремля та російського парламенту з проханням досягти нової угоди з Україною, щоб забезпечити продовження постачання газу. москва тоді заявила, що захистить своїх громадян і військових у Придністров'ї. Молдова звинувачує росію у використанні своєї енергетичної залежності від москви для дестабілізації країни.

Молдова, Придністров'я
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 2 января 2025
Понедельник, 30 декабря 2024
Воскресенье, 29 декабря 2024
Суббота, 28 декабря 2024
Пятница, 27 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023