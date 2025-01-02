Придністров'я припинило опалення та гаряче водопостачання домогосподарств

Сепаратистський молдовський регіон Придністров'я припинив опалення та гаряче водопостачання домогосподарств після того, припинення транзиту газу через Україну.
Про це повідомляє Telegram-канал "Українські Новини".
"Забороняється використовувати газові та електричні плити для обігріву квартири. Це може призвести до трагедії", – заявили в енергетичній компанії.
Також місцеві компанії закликали жителів одягатися тепліше, збирати членів сім’ї в одній кімнаті, вішати на вікна та балконні двері ковдри або щільні штори, користуватися електрообігрівачами.
Як відомо, Придністров'я є проросійським утворенням, яке відокремилося від решти Молдови після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Воно отримувало російський газ через Україну. Придністров'я загалом мирно існувало пліч-о-пліч із Молдовою з часів короткої пострадянської війни 1992 року. Там дислокується близько 1500 російських військових.
Місцевий парламент минулого місяця звернувся до кремля та російського парламенту з проханням досягти нової угоди з Україною, щоб забезпечити продовження постачання газу. москва тоді заявила, що захистить своїх громадян і військових у Придністров'ї. Молдова звинувачує росію у використанні своєї енергетичної залежності від москви для дестабілізації країни.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023