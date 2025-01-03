Шмигаль: Експертним командам лікарів передано 40 тисяч справ, розгляд яких затримали у МСЕК

З 1 січня медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) припинили діяльність, експертним командам лікарів передано 40 тисяч справ, розгляд яких затримали у МСЕК.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.
"З 1 січня на доручення Президента України розпочалась важлива реформа медико-соціальних експертних комісій, що триватиме та буде удосконалюватись протягом 2025 року. Так, уже з 1 січня, МСЕК припинили свою діяльність", - повідомив він.
На зміну МСЕК запроваджується оцінювання повсякденного функціонування особи, яке проводять експертні команди з лікарів-практиків у багатопрофільних лікарнях. Оцінювання може бути очне, заочне, дистанційне або за місцем перебування чи лікування. Вся інформація буде фіксуватися в електронній системі.
Шмигаль повідомив, що уже визначено 291 заклад охорони здоров’я, де сформовано понад 1476 експертних команд із понад 5000 лікарів-практиків.
"Станом на вечір 1 січня 2025 року експертним командам передано понад 40 тисяч справ, розгляд яких затримали у МСЕК. Ці справи розглянуть у першому кварталі 2025 року. Запущено електронну систему й оцифровано понад 30 тисяч справ",- розповів він.
Шмигаль наголосив, що реформа МСЕК - це не лише зміна застарілої системи, а й початок масштабного процесу трансформації державної підтримки, яка має допомогти людині повернутись до максимально можливого активного та повноцінного життя у суспільстві.
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