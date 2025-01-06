Мін’юст: Офіс протидії рейдерству скоротив строки розгляду скарг

У 2024 році Офіс протидії рейдерству (ОПР) скоротив строки розгляду скарг у сфері державної реєстрації та несанкціонованого доступу до реєстрів до 45 днів. Для порівняння, у 2020–2022 роках ці терміни становили від 3 до 6 місяців.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.
У 2024 році Міністерство юстиції України отримало 2239 скарг у сфері державної реєстрації, з яких 435 стосувалися бізнесу, а 1804 – нерухомості.
Крім того, Офіс протидії рейдерству розглянув 39 повідомлень від суб’єктів державної реєстрації про несанкціонований доступ до реєстрів (ДРРП та ЄДР).
За результатами розгляду скарг було видано 1543 накази, з яких 440 (28,52%) були задоволені.
Окрім того, завдяки спільним зусиллям Міністерства юстиції та Міністерства оборони України було повернуто 30 земельних ділянок загальною площею 3487 га та 3 об’єкти нерухомості площею 1668 кв. м.
Окрім того, були розглянуті скарги, пов’язані з порушенням санкційного законодавства.
Досягнення Офісу протидії рейдерству у 2024 році:
Довідка. Розгляд скарг у сфері державної реєстрації є позасудовим способом захисту прав, порушених через незаконні дії реєстраторів і нотаріусів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.