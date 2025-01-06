У Мінцифри розкрили подробиці програми "Енергетична стійкість для бізнесу"

В Україні малий і середній бізнес є основою економіки. Саме тому було запущено програму "Енергетична стійкість для бізнесу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри.
Щоб підприємства продовжували працювати під час блекаутів "Дія.Бізнес" разом з міжнародними партнерами запускає програму "Енергетична стійкість для бізнесу".
"60 підприємців із південних та східних регіонів отримають енергетичні набори, до яких входять зарядна станція, генератор і повербанк", - сказано у повідомленні.
Хто може податись на програму
Підприємці, які не припиняли роботу останні три місяці та не мають ознак банкрутства, із таких областей:
Заявку може подати діючий бізнес - підприємницька діяльність не припинялася протягом останніх 3 місяців. Також мають бути відсутні ознаки банкрутства чи ліквідації.
Заявку необхідно встигнути подати до 9 січня.
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