Від почаику початку повномасштабного вторгнення в Україну Disney та Sony отримали майже 17 млн доларів від компанії у росії

Компанії Disney та Sony від початку повномасштабного вторгнення в Україну отримали понад 16,7 мільйона доларів дивідендів від спільної компанії у росії.
Про це повідомляє The Telegraph.
московська компанія, що відповідає за маркетинг і дистрибуцію у росії фільмів Disney та Sony, у березні 2022 року виплатила лондонській компанії Eastern European Holdings дивіденди у розмірі понад 16,2 мільйона доларів. Ще понад 546 тисяч доларів було виплачено у період із липня по грудень 2023 року. Загальна сума дивідендів від початку повномасштабної російсько-української війни становить понад 16,7 мільйона доларів.
«Дивіденди були отримані від угод, які діяли до моменту оголошення Disney та Sony про припинення діяльності у рф. Жодна із компаній не здійснює комерційних операцій у росії, і немає підстав вважати, що вони діяли неналежним чином або порушили санкції», – зазначають у матеріалі.
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