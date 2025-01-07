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The Telegraph: російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким

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Курська область, ймовірно, може стати початком кінця для російського диктатора володимира путіна у 2025 році. російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними видання, російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким, і ЗСУ, замість того, щоб просто втриматися, можуть домогтися успіхів.

Зокрема, нещодавно путін заявив, що до Різдва поверне собі землі росії в Курській області. Однак новий наступ ЗСУ у регіоні виглядає як ще один психологічний удар по його диктатурі.

Курська область цілком може стати початком кінця для путіна у 2025 році, як це було для Гітлера в 1943-му, вважає автор матеріалу Хаміш де Бреттон-Гордон.

"Схоже, що українські війська за останні кілька днів завдали російським військам у Курську справжнього удару, і цілком можливо, що російська 801-ша бригада морської піхоти постраждала настільки сильно, що тепер їй доведеться відступити з Курського виступу. За оцінками України, зс рф втратили сотні північнокорейців, відправлених для посилення бригади", - сказано у публікації.

The Telegraph, Курська область
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