Економісти: Плани Трампа щодо тарифів, податків і стримування імміграції можуть виявитися не такими інфляційними

Провідні економісти, включно із радниками колишніх президентів США, об'єдналися навколо думки, що плани новообраного президента Дональда Трампа щодо розширення тарифів, зниження податків і стримування імміграції можуть виявитися не такими інфляційними, як очікувалося. Про це пише Reuters.

"Політика Трампа, незалежно від її переваг з погляду державних фінансів, імовірно, матиме помірний вплив на інфляцію", – заявив колишній голова ФРС Бен Бернанке.

Він та інші економісти зазначають, що більшість податкових знижок, термін дії яких закінчується, будуть збережені незалежно від того, хто буде обраний президентом, а апетит Конгресу до додаткових скорочень на тлі зростання державного боргу може бути обмеженим.

Окрім цього, хоча стримування імміграції може призвести до підвищення заробітної плати, воно також зменшить кількість людей, які купують товари й послуги, що може послабити ціновий тиск.

І хоча вплив тарифів важко спрогнозувати, "окрім якихось дуже незвичайних ситуацій, включно, можливо, й політичних ризиків, не схоже, що це справді радикально змінить траєкторію інфляції", додав Бернанке.

Водночас на думку економістів, будь-яка спроба Трампа встановити контроль над Федеральною резервною системою створить реальний ризик відновлення цінового тиску.

Професор економіки Гарвардського університету Джейсон Фурман згоден з тим, що політика Трампа матиме відносно невеликий вплив на інфляцію, але вважає, що навіть кількох десятих відсоткового пункту понад поточний рівень інфляції у 2,4% може бути достатньо, щоб призупинити зниження ставок ФРС цього року і навіть підштовхнути до певних підвищень наступного року, якщо ціновий тиск не зменшиться.