Мельничук: У Раді зареєстрований законопроєкт щодо формування житлової політики України

Урядовий законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики" зареєстровано у Верховній Раді, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

"Проєкт спрямований на закладання засад для формування житлової політики України з урахуванням стандартів і норм керівних документів Європейського Союзу та ст. 47 Конституції України, створення сприятливого правового поля для залучення допомоги міжнародних організацій та донорів для формування житлових фондів", - написав він.

Згідно з повідомленням, законопроєкт встановлює принципи житлової політики відповідно до принципів, закріплених у міжнародних документах ЄС, зокрема, доступності та безбар'єрності житла, непорушності права на житло, прозорості та громадської участі, свободи вибору, справедливості та рівного доступу кожного до житла, стратегічного планування, соціальної інтеграції.

На сайті парламенту документ поки що відсутній.