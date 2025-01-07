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Нардеп: ТЦК можуть мобілізовувати заброньованих працівників

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Нардеп: ТЦК можуть мобілізовувати заброньованих працівників

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть мобілізовувати заброньованих працівників, при цьому анульовуючи відстрочки.

Про це написав депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко ("Слуга народу") у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Нардеп опублікував відповіді Миколаївського обласного ТЦК та СП на свій запит щодо мобілізації заброньованих.

З оприлюдненого депутатом документа випливає, що вказані у депутатському запиті працівники були заброньовані від мобілізації, але були викликані розпорядженням начальника Миколаївського районного ТЦК та СП для уточнення облікових даних та проходження медичного огляду і були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації.

Згідно з відповіддю ТЦК, службові особи анулювали відстрочки від призову на військову службу, не врахувавши факт бронювання вказаних працівників за підприємством, яке було визнано критично важливим.

Миколаївський обласний ТЦК та СП у своїй відповіді стверджує, що діяв в межах чинного законодавства.

"Отримав відповідь щодо мобілізації заброньованого працівника. Тобто так тепер можна: анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу що він був заброньований … Проблематика всієї цієї історії що тепер таку людину демобілізувати неможливо. Підприємство втрачає критично важливого працівника. А вся система бронювання довіру від підприємств, які в межах чинного законодавства бронюють критично важливих працівників. Ви можете поставити зарплату хоч сто тисяч, але ви не зможете убезпечити вашого працівника від подальшої мобілізації", – зазначив у своєму дописі Федієнко.

мобілізація, Федієнко
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