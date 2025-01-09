ЦПД: Інформація про відключення газу – це фейк

Інформація про можливе відключення газу через припинення транзиту російського газу є неправдивою.

Про це повідомляє Центр протидії дезинформації РНБО України.

Зазначається, що такий фейк активно поширюється у Telegram-каналах, де користувачам демонструють скріншот неіснуючої статті з одного з українських видань.

Для перегляду "графіка" вони перенаправляються до Telegram-бота.

Подібні повідомлення є типовим прикладом клікбейту, що використовує дезінформаційні заголовки та фейкові статті. Мета таких дій — збільшити охоплення певного ресурсу, підкреслюють в пресслужбі.

Згодом в пресслужбі "Нафтогазу" повідомили, що підприємства працюють у звичайному режимі, забезпечуючи видобуток, зберігання та постачання газу всім споживачам, а інформація про можливі графіки відключень газу не відповідає дійсності.