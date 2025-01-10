Мінцифри: Microsoft ще рік надаватиме безплатні хмарні сервіси українським держустановам

Microsoft ще рік надаватиме безплатні хмарні сервіси українським держустановам.
Про це повідомили у Мінцифри, пише УНН.
"Освітні заклади, державні агенції та центральні й регіональні органи влади безплатно користуватимуться хмарними продуктами Microsoft до кінця 2025 року. Це рішення допоможе посилити цифрову стійкість держави та захищати держустанови в кіберпросторі", - вказали у міністерстві.
У 2023 році компанія, як повідомляється, надала технологічну допомогу на суму понад $500+ мільйонів, у 2024-му ще на $100 мільйонів, і цього року Україна отримає підтримку в такому ж обсязі.
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