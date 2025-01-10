Новий голова податкової служби здійснив низку кадрових змін

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко здійснив низку кадрових змін, що стосуються як центрального апарату, так і регіональних управлінь.
Про це інформує пресслужба ДПС.
Звільнення відбулися в центральному апараті Державної податкової служби України.
Зокрема, було звільнено:
Директора Департаменту управління ризиками;
Директора Департаменту контролю за підакцизними товарами.
Також голова ДПС повідомив про звільнення керівників Одеського, Харківського та Дніпропетровського регіональних управлінь.
Ці кадрові зміни є частиною процесу оптимізації роботи податкової служби.
Довідка. Руслан Кравченко обіймав посаду керівника Київської обласної військової адміністрації з 10 квітня 2023 року.
До цього він понад десять років працював у структурах прокуратури. Зокрема, у 2012–2014 роках був слідчим і старшим слідчим прокуратури Севастополя, а також старшим прокурором у Рівненській і Львівській прокуратурах. У 2014–2015 роках працював прокурором 33-ї військової прокуратури Південного регіону (Донецька область).
У період 2015–2019 років Кравченко обіймав посади у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури.
У 2019–2020 роках був заступником військового прокурора Центрального регіону, а з 2020 до 2021 року керував управлінням процесуального керівництва у провадженнях щодо злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора. З 2021 по 2023 рік очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області
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