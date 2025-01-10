МЗС Британії: Малоймовірно, що мирна угода між росією та Україною буде укладена 21 січня

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вбачає ознаки того, що обраний президент США Дональд Трамп відмовляється від своїх заяв про те, що він зможе домовитися про мир в Україні у перший день вступу на керівну посаду 20 січня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
Леммі зазначив, що хоча Трамп ще не при владі, вже є ознаки відходу майбутнього президента США від його заяви про те, що мирна угода між росією та Україною буде укладена 21 січня, додавши, що, на його думку, «тепер це малоймовірно».
«І ми чуємо, що насправді терміни дещо зсунулися… у бік Великодня», – сказав глава МЗС Британії.
У 2025 році Великдень відзначатимуть у неділю, 20 квітня (спільно - християни західного і східного обрядів).
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