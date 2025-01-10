США оголосили останній за каденцію Байдена пакет допомоги Україні

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.

З відповідною заявою він виступив у Німеччині куди прибув, щоб востаннє очолити контактну групу з питань оборони України ("Рамштайн") перед тим, як залишити свою посаду.

Як писали раніше ЗМІ, це останній пакет військової допомоги Києву за часів адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами Остіна, допомога включає додаткові ракети для української ППО, більше снарядів та більше ракет класу "повітря-земля" та іншого обладнання для підтримки українських F-16.

"Тут, у "Рамштайні", я сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти Україні жити в умовах свободи та безпеки - і створити справедливіший і гідніший світ. І наша спільна робота має тривати", - сказав глава Пентагону.

Він акцентував, основна істина полягає в тому, що боротьба України є важливою для всіх союзників.

"Як я сказав тут, на "Рамштайні", на нашій першій зустрічі у квітні 2022 року, війна путіна є викликом вільним людям у всьому світі. І ми всі зацікавлені в тому, щоб автократи не могли ставити свої імперські амбіції вище за основні права вільних і суверенних народів. Україна веде справедливу війну самооборони. І це одна з найбільших справ нашого часу", - зазначив Остін.

Він заявив, що очолювати цю Контактну групу було однією з найбільших почестей у його житті та додав, що "з нетерпінням чекає на ще одну дуже продуктивну зустріч".

Пізніше на сайті Пентагону також було оприлюднено список нової допомоги від США. Як уточнили у відомстві, пакет включає: