Пенсійний фонд: У сумнівних Telegram-каналах з'явилася інформація про нібито індексацію пенсій – це фейк

У сумнівних Telegram-каналах з'явилася інформація про нібито індексацію пенсій із 15 січня 2025 року. Українців попереджають про те, що це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд.

https://www.rbc.ua/rus/news/niyakih-anket-ukrayintsiv-poperedili-feyk-1736782560.html

Повідомляється, що нібито для того, щоб встигнути отримати проіндексовану пенсію, пенсіонерам необхідно заповнити анкету.

"Звертаємо увагу - це маніпуляція! Вона покликана спонукати довірливих користувачів перейти за посиланням, де відбуватимуться подальша реєстрація на закритий інформаційний канал і фішингові дії", - зазначили в Пенсійному фонді.

Щоб не стати жертвами аферистів, українців просять не переходити за цими посиланнями. Індексація пенсій не потребує додаткових звернень та заповнення анкет.

Проведення індексації буде визначено окремою постановою Кабміну. Про це поінформують через офіційні канали Пенсійні фонди.

Достовірна інформація про пенсії, субсидії та виплати доступна на: офіційному сайті, акаунтах у соціальній мережі X, Facebook, WhatsApp та YouTube.

Згідно з українським законодавством, чергова індексація пенсій відбудеться з 1 березня 2025 року. На доплати, визначені постановами про індексацію пенсій та соціальних виплат, передбачено 44,7 млрд гривень.

"У березні буде проведена індексація пенсій, щоб підтримати наших пенсіонерів. Плануємо також ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему, щоб запустити її наступного року", - зазначив прем'єр Денис Шмигаль.