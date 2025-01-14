МОН: Нарахування 1000 грн доплати вчителям відбуваються автоматично

Видатки державного бюджету на 2025 рік збільшено на 50 млрд грн, із яких майже половина піде на доплату вчителям та інвестиційні проєкти у сфері освіти, — повідомила народна депутатка, заступниця голови відповідного парламентського комітету Леся Забуранна.

Що відомо про надбавки вчителям у 2025 році, кому вони нараховуються та коли виплачуються — читайте на Фактах ICTV.

Згідно з рішенням Кабміну, з 1 січня 2025 року щомісяця вчителям до заробітної плати додатково нараховуватимуть тисячу гривень.

Ця сума встановлюється для всіх вчителів загальної середньої освіти незалежно від стажу та місця розташування школи (у селі чи місті), — заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Ці кошти не підпадають під оподаткування, тобто виплачуються ″на руки″. З вересня ця сума має зрости до 2 000 грн.

За словами глави МОН, щоб отримати доплату у 1 000 грн, вчителям не потрібно робити жодних дій. Нарахування відбуваються автоматично.

Рішення щодо додаткових нарахувань у розмірі 1 тис. грн було ухвалено для підтримки освітян, які навчають та виховують молодь навіть під час війни, яка потім будуватиме майбутнє України.